Похищены миллионы из средств, собранных населением для помощи участникам СВО — Телеграм

В Вилюйском улусе со счета общественного движения, где аккумулировались средства, собранные с населения для оказания благотворительной помощи участникам СВО, похитили 2 млн.руб. Об этом незамедлительно довели до правоохранительных органов. Идут следственные действия, сообщает тгк @pryanaya_yakutia

Фото: тгк @pryanaya_yakutia Источник: тгк @pryanaya_yakutia

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