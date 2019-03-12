В Якутске совершенно злодеяние

В дежурную часть отдела полиции №2 МУ МВД России поступила информация о том, что из бара «Pool», расположенного по ул. Курашова, неизвестный украл куртку посетителя стоимостью 11 000 рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили подозреваемого. Им оказался 26-летний уроженец Амгинского района.

Как выяснилось, потерпевший вечером отдыхал в баре, где познакомился с подозреваемым. Верхнюю одежду он оставил на скамейке. Этим и воспользовался злоумышленник. Он забрал куртку нового знакомого и уехал в другое ночное заведение. Похищенная одежда не изъята, подозреваемый из-за состояния сильного алкогольного опьянения, сам не помнит куда ее дел.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».