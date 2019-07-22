Похищение в столовой Якутска

В дежурную часть отдела полиции №2 МУ МВД России «Якутское» поступило заявление жительницы Якутска о том, что неизвестный похитил её кошелёк. Инцидент произошел в одном из столовой столицы Якутии.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Им оказался 36-летний мужчина без определенного места жительства.

Установлено, что злоумышленник приметил оставленный на стойке кошелек и похитил его. В кошельке было 4 500 рублей. На похищенные деньги подозреваемый приобрел спиртное.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Кража», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

МВД по Республике Саха (Якутия) напоминает: не оставляйте в общественных местах свои сумочки, барсетки, иные ценные вещи без присмотра и принимайте все возможные меры к сохранности своего имущества.