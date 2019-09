Доцент Михнаса Атласова о погроме в СВФУ

View this post on Instagram

Погром в СВФУ 😱 . В редакцию обратилась доцент СВФУ Атласова М.М. : Здравствуйте, отправляем вам правду о СВФУ для публикации. Накануне 1 сентября в здании ГУК СВФУ совершена ….. дорогостоящей перегородки, которая параллельно служила как учебно-методическое оборудование. Данный Учебный кабинет был полностью подготовлен к новому учебному году, но за ночь учебный кабинет злодейски разрушен сотрудником того же СВФУ, устроен беспорядок, документы, учебные материалы и другие не менее ценные учебные оборудования разбросаны. Теперь студенты в этом учебном кабинете вынужденно учатся в условиях пыли и разрухи… . Фото @mikhkorni .