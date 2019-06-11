Поговорим о переломах…

Поговорить о лечения переломов врачам травматологам-ортопедам Республиканской больнице №2-Центре экстренной медицинской помощи позволил обучающий курс «Принципы лечения переломов». Понимая, что каждый врач в ходе своей профессиональной деятельности должен постоянно развиваться, получать новые знания, осваивать новые умения, чтобы всегда быть в курсе нововведений в медицине, я настроилась на традиционную учебу врачей, но, узнав о том, что международная ассоциация остеосинтеза “TRAuma Rossia” сообщество с очень трогательной предысторией, была, признаться, заинтригована.

Ассоциация родилась, между прочим, из группы друзей-травматологов, так что в основе ее с самого начала дух дружбы, семьи, поддержки. Врачебных сообществ с подобной историей, наверное, единицы.

Травматологи говорили о классификации переломов, современных инструментах и имплантах. Огромный практический опыт позволил преподавателям ассоциации травматологу-ортопеду высшей категории, Президенту ассоциации травматологов-ортопедов Красноярского края Алексею МЫЛЬНИКОВУ и травматологу-ортопеду высшей категории отделения сочетанной травмы Красноярской краевой больницы Евгению БЕРЛИНЕЦ легко сочетать различные формы обучения. Лекции сменяли практические занятия, а завершался каждый рабочий день оживленными дискуссиями. Впрочем, обсуждения темы не прекращались даже на отдыхе (гости были в восторге от прогулки по Лене, от совместной вечерней рыбалки).

— Какова задача ваших курсов, Алексей Васильевич?

— АО “TRAuma Rossia” по всему миру проводит курсы постдипломного образования. Цель их — улучшение качества лечения пациентов, результатов лечения. Чтобы врачи правильно воспринимали эту методику недостаточно, скажем, ознакомиться с монографией. Необходимо получить и мануальные навыки, приемы, для этого мы и проводим курсы. Мы рассказываем, как правильно использовать те или иные импланты, не суть важно, какого он будет производителя, важно, чтобы хирургическая техника была правильной.

— Вы много ездите по регионам.

— Мы стараемся помогать близлежащим регионам, поскольку как действующие члены ассоциации травматологов напрямую заинтересованы, чтобы технологии и философия подходов в лечении переломов везде были одинаковы. Мы не хотим получать осложнения из других регионов, видеть страдания пациентов в результате каких-то неверных действий врачей. Куда мы можем доехать, мы стараемся нести эту философию и развивать ее на местах. Нам помогают местные дистрибьюторы различных фирм, в частности сегодня мы здесь благодаря ООО «Сибирь Медик Групп», это отечественный производитель, их импланты по техническим характеристикам какое-то время уступали зарубежным производителям, но на сегодняшний день это вполне конкурентноспособное производство, это хорошие импланты, и мы используем их на практике. В Якутии они тоже используются. Сейчас организован централизованный закуп, на государственном уровне. Наша же задача — научить пользоваться этими технологиями. Приятно, что многие специалисты достаточно высокого уровня и понимают важность того, о чем идет речь. Многие имеют опыта больше, чем мы, с этой точки зрения и нам интересно узнать опыт наших коллег и перенять его.

— Как вам удается создать атмосферу соучастия аудитории?

— Это курс базового уровня, он складывается из лекций, практических упражнений, дискуссий в малых группах. Собственно, лекция — небольшая часть, где мы знакомим с методиками АО, с современными достижениями; на дискуссиях мы обсуждаем то, что заинтересовало, закрепляем знания, разбирая клинические случаи. Это всё совершенно практические знания. На практике, на пластиковых костях, собственными руками доктора имеют возможность использовать эти методики.

— Я заметила в зале не только молодежь, но и мастодонтов нашей травматологии и ортопедии.

— Во-первых, никогда не поздно учиться или систематизировать свои знания. Во-вторых, это процесс не обучения докторов, это процесс обмена опытом. Мы в дружеской обстановке обмениваемся опытом и нередко кто-то из участников может быть гораздо опытнее кого-то из преподавателей. В этом нет ничего плохого, в этом АО. Мы обмениваемся опытом. Мы как делимся своим клиническим опытом, так и получаем какие-то знания от курсантов в ходе дискуссии или в ходе кулуарного общения.

Два дня в больничной тишине можно было услышать жужжание дрели. Это шли практические занятия у травматологов. На столе были разложены искусственные кости, инструменты, и курсанты имели возможность поработать своими руками (эти моменты преподаватели считают очень важными). Может быть, молодым травматологам не удастся в этот раз почувствовать зависимость используемой техники от механизма травмы, но они будут знать, как это может быть.

— Сегодняшний обучающий курс — это базовый курс, нацеленный на молодых, начинающих докторов. Пусть молодое поколение учится на искусственных костях, чтобы не допускать ошибки на пациентах, — говорит Иван ТЕРЕХОВ, директор ООО “Сибирь Медик Группа», по профессии тоже врач-травматолог, предприятие которого обеспечивает медицинским оборудованием и медицинской техникой все крупные медицинские центры и клиники России от Красноярска до Камчатки.

В заключение курса я прошу подвести итоги главного внештатного травматолога республики, заведующего отделением травматологии РБ№2-ЦЭМП Степана ТОРДУИНА.

— Мы давно дружим с красноярской группой АО “TRAuma Rossia” и рады, что удалось договориться об организации обучающего курса для наших начинающих врачей, — сказал Степан Семенович. — Очень высокий уровень лекций. Мне жаль, что травматологи из некоторых районов по разным причинам не смогли приехать. Мы очень плотно поработали эти два дня (занятия шли с девяти утра до шести вечера). Наши врачи смогли получить хорошие теоретические базовые знания об остеосинтезе. Эти операции должны проводиться на уровне определенных знаний, и я думаю, что, послушав лекции, поучаствовав в практических занятиях, наши врачи смогут со знанием дела выбирать материалы и операционные методики для лечения переломов. Я надеюсь, что эти знания станут нашим молодым травматологам основой для дальнейшей работы.

Я видела, с каким вниманием и активностью молодые травматологи слушали лекции, как горели их глаза и тянулись к муляжам и инструментам руки на практических занятиях, поэтому, думаю, им уже не терпится применить все это на практике.