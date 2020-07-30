Поговорим о гепатите

Вчера весь мир отмечал день борьбы с гепатитом. О нем, коварном и жестоком, мы говорим с врачом-инфекционистом палаты интенсивной терапии отделения вирусных гепатитов Якутской республиканской клинической больницы Марией БАШИНОВОЙ.

Гепатитное, как называют его в народе, одно из больших отделений Якутской республиканской клинической больницы, оно рассчитано на пятьдесят коек и, надо сказать, они никогда не пустуют. В данное время отделение из-за пандемии коронавирусной инфекции располагается на базе Детского туберкулезного санатория на восьмом километре Покровского тракта и работает в усеченном варианте – получают лечение в нем двадцать два человека: с гепатитами и острыми кишечными инфекциями.

— Вирусные гепатиты у нас в республике очень распространенное заболевание. С чем Вы это связываете?

— Еще двадцать-тридцать лет назад диагностика инфекционных гепатитов у нас была еще не на таком высоком уровне, как сейчас, тогда еще не было тест-систем, выявляемость была низкая, мы использовали многоразовые шприцы… Все это, наверное, и стало причиной роста гепатитов в девяностые. Но уже тогда очень хорошо работала кафедра инфекционных заболеваний ЯГУ под руководством Марфы Николаевны Алексеевой, в республике было создано общество гепатологов, очень активно проводились гепатошколы (сейчас это общество возглавляет главный внештатный инфекционист Минздрава республики Снежана Спиридоновна Слепцова), все это повлияло на изучение заболевания, мы учились, делились опытом, своими наработками. Потребность в нашем отделении в республике действительно очень большая и сейчас. Поступают к нам в основном по направлению поликлиник города, с хроническим гепатитом Д и С, с запущенными случаями, циррозом и раком печени, по скорой.

— К какому врачу необходимо обратиться, если человек заподозрил у себя гепатит?

— Любой вирусный гепатит — это инфекционное заболевание и лечат его, прежде всего, врачи-инфекционисты. Есть и другие специалисты по заболеваниям печени (гастроэнтерологи и гепатологи), которые также принимают самое активное участие в лечении пациентов, страдающих вирусными гепатитами. Если таких специалистов в вашей больнице или поликлинике нет, вы всегда можете обратиться за помощью к участковому терапевту или педиатру, а также к врачу общей практики. Главное не пытайтесь лечиться самостоятельно. Вы не только потеряете время, за которое повреждение печени может усугубиться, но также можете нанести вред своему здоровью, принимая препараты, которые вам противопоказаны.

— Как больной может попасть к вам в отделение?

— Чтобы попасть к нам в отделение в плановом порядке, необходимо обратиться к лечащему врачу (терапевту, гастроэнтерологу, инфекционисту) в поликлинику, при необходимости он даст направление на лечение в отделение. Поступают к нам по скорой также с острым гепатитом, но таких случаев становится, к счастью, меньше.

— Обязательно ли больному гепатитом становиться на диспансерный учет?

— Закона, обязывающего больного вирусным гепатитом вставать на учет, нет. Однако, это, прежде всего, необходимо самому пациенту, так как диспансерное наблюдение проводится с целью регулярного наблюдения за больным и предупреждения прогрессирования у него заболевания. Обычно диспансерное наблюдение за пациентами с хроническими вирусными гепатитами осуществляет врач-инфекционист поликлиники по месту жительства больного. При необходимости пациент направляется на консультацию к врачу-инфекционисту, врачу-гастроэнтерологу, врачу-гепатологу.

— Гепатит заразен?

— Это серьезное заболевание. Он может передаваться через кровь, поэтому у больного гепатитом должны быть индивидуальные средства личной гигиены: зубная щетка, зубочистки, полотенце, ножницы, маникюрный набор, мочалка. Если такой больной обращается к гинекологу, стоматологу, он должен поставить в известность врача о своем заболевании. Надо обратить внимание на симптоматику гепатита: появившуюся желтизну белков глаз, кожных покровов, потемнение мочи, посветление кала, увеличение объема живота. Во всех этих случаях человек обязательно должен обратиться к инфекционисту, гастроэнтерологу или терапевту по месту жительства.

— Что бы Вы посоветовали людям, у которых выявлен гепатит?

— Прежде всего, не паниковать и спокойно разобраться в ситуации совместно с врачом-специалистом. Необходимо соблюдать диету, не есть острое, соленое, жареное, копчености, консервированные продукты, пить только кипяченную воду, в том числе и бутилированную, вести здоровый образ жизни, ограничить физические нагрузки.

— Спасибо, Мария Алексеевна. Пусть пациентов у Вас будет меньше!