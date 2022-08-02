Погорельцы в Арылахе получат средства на новое жильё

По двум семьям, лишившимся жилья от верхового лесного пожара в селе Арылах Мирнинского района, рассматривается три варианта оказания помощи. Об этом на вечернем заседании постоянно действующего Оперативного штаба комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Республики Саха (Якутия), проведённом 2 августа первым заместителем председателя правительства Якутии Дмитрием Садовниковым, сообщил глава Мирнинского района Александр Басыров.

«На сегодня совместно с АК «АЛРОСА» рассматривается три варианта по оказанию помощи: первый – за счёт компании «АЛРОСА» построить новые дома в селе Арылах, второй – купить квартиры в Мирном, третий – выделить финансовые средства, чтобы семьи сами определились по строительству нового дома или покупки квартир в Мирном или в другом населённом пункте. Выделяемая сумма позволит это сделать», – отметил Александр Басыров.

Помимо компенсации за потерю жилья от компании «АЛРОСА» каждой семье будет оказана материальная помощь, также за счет муниципалитета планируется направить единовременную помощь на каждого члена семьи.

«По жителям, у которых от лесного пожара пострадали хозяйственные постройки, заборы, крыльца, с завтрашнего дня будет работать оценочная комиссия, которая будет обходить каждый двор и определять размер компенсационных выплат», – добавил он.

По данным Басырова, сегодня на территории района действуют два лесных пожара. На тушении пожара около села Арылах работает 191 человек, задействовано 26 единиц техники. Северная кромка пожара обработана, работы по обустройству минерализованной полосы идут на восточной и южной кромках. После их завершения, ориентировочно к вечеру завтрашнего дня, планируется проводить встречный отжиг.

Заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии – главный лесничий республики Андрей Коноплев доложил, что всего сегодня на территории республики действует 94 лесных пожара на общей площади 228 275,8 га и два ландшафтных (природных) пожара на землях иных категорий на общей площади 1542 га.

Сегодня обслуживаются 20 лесных пожаров, из которых локализовано пять лесных пожаров в Мирнинском, Нерюнгринском, Усть-Алданском, Усть-Майском улусах и один ландшафтный в Оймяконском районе. За отчётный период ликвидировано 11 лесных пожаров с общей площадью, пройденной огнём, 2 274 га и один ландшафтный (природный) пожар на землях иных категорий с общей площадью 37 га.

На тушение привлечено 1 286 человек, в том числе 842 человека из парашютно-десантной пожарной службы, 217 человек из лесопожарной службы, 71 – из государственной противопожарной службы и МЧС, 156 добровольцев из числа местного населения. Задействовано 113 единиц техники.

На заседании заслушана информация о мерах по тушению лесных пожаров руководителей Алданского, Вилюйского, Верхневилюйского, Верхоянского, Мирнинского, Нерюнгринского, Оймяконского, Сунтарского, Среднеколымского, Томпонского, Усть-Алданского и Усть-Майского районов.