Погорельцам села Чапаево будет оказана финансовая помощь

Сегодня, 8 апреля, и.о. первого заместителя Председателя Правительства РС(Я) Дмитрий Садовников по поручению Главы Якутии Айсена Николаева в связи трагическим случаем в с. Чапаево провёл заседание республиканской комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Во вступительном слове Дмитрий Садовников отметил, что, несмотря на все принимаемые меры, обстановка по техногенным пожарам в республике сложная. В связи этим и.о. первого заместителя Председателя Правительства Якутии указал руководителям районов республики взять на жёсткий контроль вопросы профилактики пожаров, в том числе установки автономных дымовых извещателей в многоквартирных жилых домах. «Нужно людям разъяснить, что установка противопожарной сигнализации – это безопасность их жизни и имущества», — резюмировал Садовников.

На заседании заслушана информация о сложившейся ситуации в с. Чапаево Хангаласского района, об организации и осуществлении профилактики пожаров на территории РС(Я), о профилактических противопожарных мерах в деревянных жилых домах.

Глава Хангаласского района Олег Иринеев, где в с. Чапаево произошёл пожар, в результате которого погибли два взрослых человека и два ребёнка, сообщил, что все пострадавшие размещены в интернате Малой академии наук РС(Я) и у родственников. Всего в доме проживали 68 человек, из них 27 детей. Администрация района и наслега сегодня занимается организацией похорон. Также организована работа по оказанию психологической помощи пострадавшим.

На заседании КЧС принято решение всем пострадавшим в результате пожара в с. Чапаево оказать финансовую помощь из резервного фонда Правительства РС(Я).

И.о. первого заместителя Председателя Правительства Якутии Дмитрий Садовников поддержал предложение председателя Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения РС(Я) Дмитрия Лепчикова об организации исполнительными органами государственной власти республики отраслевую помощь пострадавшим от пожара и о внесении проекта решения об оказании финансовой помощи пострадавшим гражданам в Правительство РС(Я). Кроме этого, Главному управлению МЧС России по РС(Я) совместно с минмолодёжи поручено направить специалистов для оказания психологической помощи пострадавшим от пожара гражданам.

Органам местного самоуправления рекомендовано выделить из местного бюджета средства на организацию закупки автономных дымовых извещателей для многоквартирных жилых домов 5 степени огнестойкости, независимо от форм собственности.

На заседании отмечено, что в рамках первичных мер пожарной безопасности нужно провести обучение населения правилам пожарной безопасности. Для этого будет привлечён весь состав противопожарной службы республики. Товариществам собственников жилья и управляющим компаниям республики совместно с органами местного самоуправления указано обеспечить исправное состояние установленных автономных дымовых извещателей в многоквартирных домах на весь срок эксплуатации.

Подводя итоги заседания, Дмитрий Садовников поручил направить в с. Чапаево рабочую группу для проведения проверки исполнения ранее принятых решений КЧС республики и представить по её итогам отчёт надзорным органам республики, а также дал указание ГоскомОБЖ ежемесячно собирать информацию от муниципальных образований о деятельности по профилактике пожаров и по закупке и установке автономных дымовых извещателей в многоквартирных жилых домах.