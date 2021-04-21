Погорельцам из села Чапаево построят новый дом

В межведомственной комиссии поддержали вопрос строительства многоквартирного дома для погорельцев в селе Чапаево Хангаласского района. Средства на возведение объекта будут выделены из республиканского и муниципального бюджетов в рамках общереспубликанского движения добрых дел «Моя Якутия в XXI веке».

Вопрос строительства нового многоквартирного дома для погорельцев в Октемском наслеге недавно на заседании рабочей группы межведомственной конкурсной комиссии проекта «Родные города и села» поднял Кирилл БЫЧКОВ. Первый вице-премьер республики тогда поручил кабинету министров рассмотреть возможность выделения средств на эти цели в рамках общереспубликанского движения добрых дел «Моя Якутия в XXI веке».

Вчера, 20 апреля, Кирилл Евгеньевич провел очередное заседание рабочей группы межведомственной конкурсной комиссии проекта «Родные города и села».

Как доложил министр строительства республики Павел КЫЛАТЧАНОВ, в ведомстве уже рассмотрели готовые проекты жилых домов, которые могут быть применены в селе Чапаево.

«Мы отработали с администрацией Хангаласского улуса, рассмотрели проекты, которые возможно применить в селе Чапаево. Это проект жилого дома, построенного в селе Дюпся Усть-Алданского улуса. Его сметная стоимость составляет 20 млн 784 тыс рублей», — отчитался министр.

Глава ведомства добавил, что проект многоквартирного дома в селе Дюпся Усть-Алданского района используют в качестве примера – его будут корректировать в части подключения к инженерным сетям. Средства на объект выделят из республиканского и муниципального бюджетов по плану общереспубликанского движения добрых дел «Моя Якутия в XXI веке».

По итогам заседания Кирилл Бычков распорядился незамедлительно приступить к разработке проектно-сметной документации, получить заключение государственной экспертизы с тем, чтобы приступить к строительству уже летом текущего года.

Напомним, что пожар в селе Чапаево произошел 7 апреля в двухэтажном многоквартирном доме, при пожаре погибли четверо, в том числе двое детей. Еще четырех человек госпитализировали.

Ранее семьям погибших и пострадавших власти Якутии решили направить 2,45 млн рублей в качестве помощи. Соответствующее распоряжение подписал председатель регионального правительства Андрей ТАРАСЕНКО.