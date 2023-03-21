Поголовье якутских бизонов растет — морозы им нипочем

Бизоны в Якутии содержатся в специализированных питомниках на территориях Хангаласского, Сунтарского и Горного улусов. Наибольшая популяция обитает в Горном районе – 165. Из них 90 – на свободном выпасе.

– Животные быстро адаптировались к нашим климатическим условиям. Со временем они перестанут приходить к питомникам за едой, начнут осваивать другие территории. В естественной среде у бизонов появляется потомство, которое рождается приспособленным к условиям. Думаю, что с каждым годом популяция будет только увеличиваться, – говорит главный специалист Дирекции биологических ресурсов Андрей Попов.

На некоторых бизонах имеются ошейники, с помощью которых специалисты Дирекции биоресурсов ежедневно контролируют перемещения животных. Бизоны отлично переносят экстремальные морозы, случаев нападения волков и медведей на них не зафиксировано. Период отела в Якутии приходится на весну и начало лета. В прошлом году родились 30 телят, сообщает тгк объясняемреспублика_саха