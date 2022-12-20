20.12.2022
13:49
351

Погода

Погодная аномалия: Весенний привет в разгар зимы

За 26 лет в Нижнеколымском районе впервые установилась плюсовая температура в декабре

По сообщению Якутского УГМС, в поселке Черский Нижнеколымского района установилась аномально теплая погода — +3 градуса по Цельсию. Связано это с выходом теплой воздушной массы из Тихого океана.

Отмечается, что в последний раз абсолютный максимум в Нижнеколымском районе наблюдался 26 лет назад — в декабре 1996 года. Тогда температура составила +3,1 градусов.

Фото: Надежды Коротовой, сетевое издание SAKHALIFE.RU
Источник: Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх