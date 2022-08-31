Погода: завтра в Якутске ожидаются заморозки!

Метеорологи обещают завтра, 1 сентября, в Якутске ночью температуру 0+2°, в окрестностях столицы 0,-2°, заморозки, днем+12+14°. Ночью преимущественно без осадков, днем небольшой дождь, ветер юго-восточный 3-8 м/с,

Прогноз погода по всей Якутии

На 2-3/IX 2022 г.

Небольшие, местами умеренные дожди, на северо-западе, в горах на юге, северо-востоке с мокрым снегом. Ветер умеренный, порывистый местами до 9-14 м/с, 3 сентября в Оленекском районе 15-20 м/с, на побережье Арктики до 17-22 м/с. Температура воздуха ночью 0,+5°, при прояснении заморозки -2-7°, днем +5+10°, на юге, юго-востоке, востоке +10+15°, в северной части -1,+4°.

На 1/IX 2022 г.

На большей части небольшой, на юго-востоке, северо-востоке, юго-западе местами умеренный дождь, ночью на северо-западе, в горах на юге и Верхоянье, на северо-западе ночью местами с мокрым снегом, в Колымо-Индигирских районах преимущественно без осадков. Ветер умеренный, на северо-востоке, днем на юго-западе порывистый до 9-14 м/с, на побережье местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +2+7°, при прояснении до -2°, в горах на северо-востоке до -4°, заморозки. Днем +9+14°, на северо-западе +3+8, в Колымо-Индигирских районах +16+21°.