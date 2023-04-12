Погода Якутии: Аномальный март и прогноз на апрель

Март 2023 г. был рекордным. Экстремально теплая и снежная погода преобладала в течение месяца. Средняя месячная температура воздуха на 1-3°, в южных, юго-западных, юго-восточных районах и по р. Индигирка на 4-5° выше нормы, с выпадением от 2 до 5 месячных норм осадков, местами в северных, северо-западных районах около нормы, в Колымских районах наблюдался дефицит осадков, сообщает ykuthydromet.ru.

Во всех трех декадах наблюдалась аномально теплая и снежная погода с положительными отклонениями температуры воздуха на 5-8°. В первой декаде в Томпонском, Момском, Оймяконском и Колымскоих районах средняя температура воздуха была ниже нормы на 1-9°. Максимальное количество осадков 4-5 декадных норм в первой декаде выпало в центральных и нижнеленских районах, во второй декаде на юго-западе, юге, в центральных и северо-восточных районах. Наибольшее количество от 7до13 декадных норм выпало во второй декаде марта местами в центральных, южных и северо-восточных районах. В третьей декаде 5-8 декадных норм выпало на западе и по нижней Лене.

В г. Якутске март 2023 года был самым снежным за всю историю метеонаблюдений, высота снега по постоянной рейке составила 56 см, снега выпало более 4 месячных норм. Это абсолютный рекорд за все годы наблюдений.

С первых дней марта с выходом активных циклонов на территорию республики на арктическом побережье отмечались метели при порывистом ветре до 15-28 м/с, на материковой части республики до 15-23 м/с. Погода была с резкими межсуточными изменениями температуры воздуха до 10-20°. В третьей декаде при выходе циклонов с Красноярского края на западе, юго-западе, в центре и юго-востоке Якутии выпали умеренные, местами сильные осадки в виде снега, мокрого снега, местами с дождем, порывистым ветром до 15-21 м/с и повышением дневных температур до апрельских значений +5+14°. В отдельных пунктах были перекрыты исторические максиму дня и абсолютные максимумы месяца.

Ночью 29 марта в Сунтарском районе выпали сильные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя в количестве 22 мм. 16-18 марта при прохождении фронтов северного циклона на станции Алдан Алданского района выпало 17 мм осадков, что соответствует половине месячной нормы, 18 марта высота снега достигла 103 см, сложилась опасное агрометеорологическое явление высокий снег.

Апрель – считается в Якутии первым весенним месяцем. В годовом разрезе характеризуется активной циклонической деятельностью, частыми усилениями ветра, снегопадами, сменой погоды.

В первой декаде апреля на северо-западе, западе, затем в юго-западных и центральных районах похолодало, с затоком арктического воздуха. Средняя температура воздуха за 1 декаду апреля была на 1-5° ниже нормы, местами на севере, юге республики, в Оймяконском и Колымских районах около и на 1-2 ° выше нормы. На большей части республики выпало от 2 до 5 декадных норм осадков, в центральных, Верхоянском, Томпонском, Оймяконском районах 6-19 декадных норм.

Уточненным прогнозом погоды на апрель, средняя месячная температура воздуха ожидается около нормы, на востоке центральных районов, в северо-восточных и юго-восточных районах на 1° выше нормы.

Месячное количество осадков ожидается больше нормы, в западных районах около нормы, местами в северо-западных и северных районах меньше нормы.