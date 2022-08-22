Погода в золотой осени

В центральных, заречных районах, местами на западе преимущественно без осадков, на юго-востоке, юге, юго-западе кратковременные дожди, на остальной территории небольшие, местами умеренные дожди. Ветер умеренный, местами в Кобяйском и в Арктических районах порывы ветра 15-18 м/с.

Температура воздуха +5+10, местами на северо-востоке до +13, на северо-западе 0,+5. Днем +15+20, по нижней Лене +10+15, на северо-западе +4+9.

В Якутске преимущественно без осадков, ветер северо-западный 3-8 м/с., порывы 9-14 м/с., днем +15+17°.