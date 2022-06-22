Погода в Якутске: жарко и без осадков

Прогноз погоды Якутгидрометцентра

В Якутске 23 июня

Температура ночью +12+14°, днем +27+29°.

Без осадков, ветер северо-западный ночью 1-6 м/с, днем 5-10 м/с

В Якутии 23 июня

На юге, северо-востоке, днем юго-востоке, северо-западе метами кратковременные дожди местами с грозами. Ветер умеренный, при грозе, местами в северных и Арктических районах до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +11+16°, при прояснении +4+9°, местами на севере и северо-востоке -1,+4°. Днем +26+31°, по нижней Лене +22+27°, на северо-востоке +18+23°, в Колымо-Индигирских районах +12+17°, в Арктических районах местами +4+9°, на побережье -2,+3°.

На 24-25 июня

В западных, центральных районах погода без осадков. Кратковременные дожди, местами с грозами, на северо-востоке, в Арктических районах, местами на юге, 25 июня днем на юго-западе. Ветер умеренный, при грозе порывы 15-18 м/с, на побережье порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +11+16°, при прояснении, на северо-востоке +4+9°, в Арктических районах -3,+2°, днем +25+30°, на северо-востоке +17+22°, в Арктических районах +5+10°, 25 июня +29+34°, на северо-востоке +22+27°, в Арктических районах +6+11°