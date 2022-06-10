10.06.2022
20:43
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Погода

Погода в Якутске: жара спадет, дожди

По прогнозу Якутского гидрометеоцентра в выходные дни в Якутске ожидаются местами дожди. Днем температура воздуха составит в среднем +23 градуса.

В субботу, 11 июня, преимущественно без осадков, ветер северо-западный 2-7 м/с, порывы 7-12 м/с. Ночью температура воздуха составит +10+12 градусов, днем +23+25.

В воскресенье, 12 июня, в ночные часы ожидается облачная погода, без осадков, температура воздуха составит +11 градусов, днем +21, будет облачно и синоптики обещают дождь, с вероятностью 83%.

Фото: Sakhalife
Источник: ЯУГМС

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