04.02.2022
20:42
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Погода
Погода в Якутске в выходные дни
В выходные в Якутске днем температура воздуха достигнет -27 градусов, ночью -34, прогнозирует Гидрометцентр. Пасмурно и без ветра.
В субботу, 5 февраля, будет облачно и без осадков. Днем столбик термометра покажет -27 градусов, ночью -33. Ветер западный 2 м/c.
В воскресенье, 6 февраля, ожидается небольшой кратковременный снег. Днем синоптики прогнозируют также -27 градусов, ночью -34. Ветер юго-западный, восточный 1 м/с.
Фото: Sakhalife
Источник: meteoinfo.ru
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