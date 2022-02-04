04.02.2022
20:42
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Погода

Погода в Якутске в выходные дни

В выходные в Якутске днем температура воздуха достигнет -27 градусов, ночью -34, прогнозирует Гидрометцентр. Пасмурно и без ветра.

В субботу, 5 февраля, будет облачно и без осадков. Днем столбик термометра покажет -27 градусов, ночью -33. Ветер западный 2 м/c.

В воскресенье, 6 февраля, ожидается небольшой кратковременный снег. Днем синоптики прогнозируют также -27 градусов, ночью -34. Ветер юго-западный, восточный 1 м/с.

Фото: Sakhalife
Источник: meteoinfo.ru
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