06.05.2021
23:31
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Погода
Погода в Якутске в пятницу: ветер северный
Прогноз погоды на ближайшие сутки 7 мая по г.Якутску
С 21 ч 6/V до 21 ч 7/V
Преимущественно без осадков, ветер северный 2-7м/с, температура ночью 0,+2, днем +12+14°
Прогноз погоды по территории Республики Саха (Якутия)
На 8-9/V 2021 г.
Небольшие кратковременные дожди на западе центральных , местами в южных и юго-западных районах, 9 мая в Оймяконье. Небольшой, местами умеренный снег на побережье Арктики, с порывистым ветром в Анабарском , Булунском районах до 15-20 м/с. Снег с дождем 9 мая на северо-западе. Ветер умеренный.Температура воздуха ночью 0,+5°, на западе, северо-западе -3,+2°, на севере, северо-востоке -2,-7°, при прояснении на побережье -9,-14°. Температура воздуха днем +12,+17°, на юге +7,+12°, на севере +2,+7°, на побережье -1,-6°.
Фото: sakhalife
Источник: http://ugms14.ru/
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