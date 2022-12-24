Погода: в Якутске теплынь — всего -25 градусов!

Погода в Якутске 24 декабря Сегодня температура минус 24-26 градусов. Небольшой снег, ветер северо-западный 1-5 м/с. Погода в Якутии 24 декабря На северо-востоке республики погода преимущественно без осадков, на остальной территории небольшой снег. В Нерюнгринском районе днем порывы ветра до 15-20 м/с, метель. Т-ра ночью -30-35°, на западе, юге -35-40°, в пониженных местах -40-45°, днём -25,-30°, на севере -33-38°, в Арктических районах -17-22°.

Фото: Sakhalife Источник: Якутский гидрометцентр

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