24.12.2022
09:49
48
Погода
Погода: в Якутске теплынь — всего -25 градусов!
Погода в Якутске 24 декабря
Сегодня температура минус 24-26 градусов. Небольшой снег, ветер северо-западный 1-5 м/с.
Погода в Якутии 24 декабря
На северо-востоке республики погода преимущественно без осадков, на остальной территории небольшой снег. В Нерюнгринском районе днем порывы ветра до 15-20 м/с, метель. Т-ра ночью -30-35°, на западе, юге -35-40°, в пониженных местах -40-45°, днём -25,-30°, на севере -33-38°, в Арктических районах -17-22°.
Фото: Sakhalife
Источник: Якутский гидрометцентр
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