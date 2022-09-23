Погода: в Якутске пройдет кратковременный дождь

Прогноз погоды в Якутии на 24/IX 2022 г.

В западных, центральных, южных небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя, мокрого снега, на северо-западе в виде снега, ветер умеренный, в Ленском районе порывистый до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью -2,+3°, при прояснении -3-8°, на северо-западе, северо-востоке -12-17°, днем +5+10°, при осадках 0,+5°, на юге +10+15°, на севере 0,-5°.

Прогноз погоды в Якутске на 24/IX 2022 г.

Температура ночью -1-3°, днем +6+8°. Ночью преимущественно без осадков, днем кратковременный дождь, ветер юго-восточный 4-9 м/с.