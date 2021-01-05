05.01.2021
17:00
325
Погода
Погода в Якутске на завтра
По сведениям Якутского УГМС, завтра в Якутске преимущественно без осадков, туман, ветер слабый.
Температура ночью -47-49°, днем 44-46 °.
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Якутское УГМС
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