05.01.2021
17:00
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Погода

Погода в Якутске на завтра

По сведениям Якутского УГМС, завтра в Якутске преимущественно без осадков, туман, ветер слабый.

Температура ночью -47-49°, днем 44-46 °.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Якутское УГМС
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