Погода в Якутске на выходные

По прогнозу Гидрометцентра России, в эти выходные и праздничные дни погода в Якутске будет теплой и преимущественно облачной. Температура воздуха будет на отметке -14 градусов днем и -29 градусов ночью. Сегодня и завтра возможен небольшой кратковременный снег, погода на 8 марта ожидает быть солнечной, передает ЯСИА.

Воскресенье, 6 марта, синоптики прогнозируют облачный день с небольшим кратковременным снегом.. Днем столбик термометра покажет -14 градусов, а ночью -28. Ветер юго-восточный 1-2 м/с.

Понедельник, 7 марта, также ожидается облачная погода с небольшим снегом. Температура воздуха днем составит -14 градусов, ночью -27. Ветер восточный и северо-восточный 1 м/с.

Вторник, 8 марта, будет облачная погода с небольшими солнечными прояснениями, днем без осадков. Температура воздуха днем составит -15 градусов. Ночью будет -29 градусов и небольшой снег временами. Ветер северный и северо-западный 1-2 м/с.