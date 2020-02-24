24.02.2020
21:04
159
Погода
Погода в Якутске на вторник: потепление
Прогноз погоды на ближайшие сутки 25 февраля в г. Якутске
с 21 час 24/02 до 21 час 25/02
Ночью небольшой снег, днем преимущественно без осадков, ветер западный 2-5 м/с, тем-ра ночью -25-27, днем -15-17°
Источник: Якутское УГМС.
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