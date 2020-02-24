24.02.2020
21:04
159

Погода

Погода в Якутске на вторник: потепление

Прогноз погоды на ближайшие сутки 25 февраля в г. Якутске

с 21 час 24/02 до 21 час 25/02

Ночью небольшой снег, днем преимущественно без осадков, ветер западный 2-5 м/с, тем-ра ночью -25-27, днем -15-17°

Источник: Якутское УГМС.
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх