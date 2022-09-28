28.09.2022
21:49
176
Погода
Погода в Якутске: днем плюс, преимущественно без осадков
Якутский гидрометцентр сообщает прогноз погоды на завтра, 29 сентября:
По всей Якутии:
На севере небольшой снег, на юге, востоке небольшой, местами умеренный мокрый снег, на остальной территории преимущественно без осадков, температура воздуха ночью -1,-6°, при прояснении -6,-11°, на северо-востоке -11,-16°, днем 0,+5°, на юго-западе, юге +3,+8°, на севере 0,-5°.
В Якутске:
Температура ночью -2-4°, днем +1+3°. Без существенных осадков, ветер северо-западный 4-9 м/с
Фото: Sakhalife
Источник: ЯУГМС
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