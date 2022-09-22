22.09.2022
22:03
64
Погода
Погода: в Якутске без осадков и порывов ветра
Прогноз погоды от Якутского гидрометеоцентра:
По всей Якутии на 23/IX 2022 г.
На северо-востоке небольшой, на Колыме местами умеренный снег, мокрый снег. На юго-западе небольшой и умеренный дождь, ночью с мокрым снегом. Ветер порывистый, на западе, юге, Колыме и побережье Арктики до 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -2-7°, при облачности 0,+5°, на северо-западе, севере, северо-востоке местами -8-13°, днем +3+8°, на юго-западе и юге +7+12°, на севере, северо-западе, Колыме -1,+4°.
В Якутске на 23/IX 2022 г.
Температура ночью -3-5°, днем +5+7°. Без осадков, ветер ночью слабый, днём юго-восточный 3-8 м/с
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