05.11.2022
09:35
92
Погода
Погода: В Якутию пришла зима
В Якутске сегодня, 5 ноября, ожидается температура воздуха ночью -22 -24, днем -13 -15°. Ночью преимущественно без осадков, днем небольшой снег, ветер юго-западный 3-8 м/с
По территории Якутии синоптики прогнозируют на большей части небольшой, днем на юго-западе, Колыме местами умеренный снег, порывистый ветер до 9-14 м/с, поземки, на побережье Арктики местами ветер до 15-20 м/с, метели. Температура воздуха ночью -22-27°, на северо-западе, северо-востоке -27-32°, в низинах -33-38°, на юго-западе -17-22°, при снеге -8-13°, днем -14-19°, на северо-востоке -23-28°, на западе -8-13°, на юго-западе -3-8°.
Фото: Sakhalife
Источник: ЯУГМС
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