Ожидаемая погода в Якутске в среду 20 марта по данным Якутгидрометцентра:

Ожидаемая погода в Якутии 21-22 марта:

21.03 на западе, юге местами небольшой снег, 22.03 на западе небольшой и умеренный снег, местами метели при юго-западном ветре до 10-15 м/с. В Анабарском и Булунском районах небольшой снег, метели при порывистом ветре до 20-25 м/с. Температура ночью в центральных районах -31-36, днем -9-14, на северо-востоке ночью -38-43, днем -18-23°. На западе ночью -15-20, местами -10-15, днем -5-10, 22.03 на юго-западе -3+2°.