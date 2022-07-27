Погода в Якутии: жара!!!

27-28 июля в Алданском, Нерюнгринском районах ожидается установление чрезвычайно высокого V класса пожароопасности леса, сообщает ЯУГМС.

КОНСУЛЬТАЦИЯ О НЕБЛАГОПРИЯТНОМ ЯВЛЕНИИ

В ближайшие сутки, 28 июля в Мирнинском, Ленском, Нерюнгринском, Алданском, Оленекском районах ожидаются местами грозы, при грозах порывистый ветер до 15-18 м/с

На 28/VII 2022 г.

На большей части территории погода без осадков, местами на западе Оленекского, в Нерюнгинском, западе Ленского района кратковременные дожди, местами грозы. Ветер умеренный, при грозах и в Арктических районах порывистый ветер до 15-18 м/с. Температура ночью+15+20°, при прояснении +8+13°, в Колымо-Индигирских районах +2+7ׄ°, днем+28+33°, на юге, западе до +36°, в Колымо-Индигирских районах +20+25°, местами +14+19°.

На 29-30/ VII 2022 г.

На большей части республики сухая погода. На юго-западе кратковременные дожди, 29 июля днем местами ливни, на юге местами небольшие дожди, в Арктических районах небольшие, местами умеренные дожди. На юге, юго-западе местами грозы с порывистым ветром до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +12+17°, на юго-западе +15+20°, на севере, северо-востоке +8+13°, местами +3+8°. Днем +29+34°, при дождях на юго-западе +22+27°, на севере, в Колымо-Индигирских районах +17+22°, на побережье +5+10°.

В Якутске завтра, 28 июля, днем температура +31-33, без осадков, ветер ночью слабый, днем южный 3-8 м/с.