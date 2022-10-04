Погода: в Якутии выпадет снег и ударят морозы

В ближайшую неделю практически на всей территории республики выпадут осадки в виде снега до 4 см. Однако в Оленёкском, Верхоянском, Усть-Янском, Оймяконском, Алданском и Нерюнгринском районах он покроет землю от 8 до 22 см, а в Эвено-Бытантайском и в горах Кобяйского района уже были отмечены 20-градусные морозы. Об этом сообщила начальник отдела метеорологических и агрометеорологических прогнозов погоды Якутского гидрометцентра Саргылана Никитина, передаёт ЯСИА.

«С 6 по 7 октября с выходом циклона с Охотского моря через Чукотку на севере Колымских районов ожидается снег, местами сильный, усиление ветра в порывах 16-21 м/с, метели. В северных районах прогнозируется снежная, ветреная погода, которую обеспечит малоподвижный циклон над Новосибирскими островами. На остальной территории республики холодная погода с небольшим снегом сохранится до конца недели. Температура воздуха ночью достигнет -3…-8°C, при прояснении -9…-14°C, на северо-западе, северо-востоке -17…-22°C, на западе при осадках 0…-5°C. Днём -2…+3°C, на севере, северо-востоке -2…-7°C», — поделилась Саргылана Никитина.

Прогноз погоды ЯУГМС на завтра, 5 октября

В Якутии

На юге небольшой, местами умеренный снег. На севере, северо-востоке небольшой снег. На северо-западе ночью небольшой, днём умеренный снег. Температура воздуха ночью -7-12°, при облачности -2-7°, на северо-востоке при прояснении -13-18°, днем -3,+2°, на севере -1-6°, северо-востоке -5-10°.

На побережье Арктики небольшой, местами умеренный снег, порывы ветра 8-13 м/с, в Анабарском и Булунском районах местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -1-6°, при прояснении -9-14°, днём 0-5°.

В Якутске

Температура ночью-5-7°, днем -1,+1°. Преимущественно без осадков, ветер северо-западный ночью 3-8 м/с, днем 6-11 м/с