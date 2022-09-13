Погода: в Якутии ветер с мокрым снегом

В Якутии на этой неделе ожидается похолодание. Такая погода продержится до конца недели, сообщила ЯСИА начальник отдела метеорологических и агрометеорологических прогнозов погоды Якутского Гидрометцентра Саргылана Никитина.

В ближайшие сутки, 14 сентября, в западных, центральных и нижнеленских районах ожидается дождливая и ветреная погода, усиление ветра в порывах до 15-20 м/с.

15-16 сентября на севере и северо-востоке республики прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега. В эти дни в центральных, южных, юго-западных районах без существенных осадков. Ветер умеренный, местами порывы до 9-14 м/с. Температура воздуха ночью от 0 до +5°, при прояснении от -7 до -2°, на северо-востоке – от -10 до -5°. Днём в центральных районах от +8 до +13°, в южной части +12…+17°, при осадках и на севере от +2 до +7°, на побережье местами от -1 до +4°.

В конце недели со смещением циклона на северо-западе, западе и центре республики наступит похолодание. Дневная температура составит от +1 до +6°, местами с мокрым снегом и усилением ветра в порывах до 13-18 м/с.