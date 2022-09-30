30.09.2022
22:33
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Погода

Погода в Якутии: становится все холоднее…

Прогноз погоды Якутского гидрометцентра на 1 октября

По всей Якутии

На северо-западе, севере, северо-востоке небольшой снег, днем на Колыме местами умеренный снег, на юге утром и днем мокрый снег. Температура воздуха ночью -3-8°, при прояснении -8-13°, днем -1,+4°, в северных районах -1-6°, на Арктическом побережье небольшой снег, порывы ветра местами 9-14 м/с, поземок. Температура воздуха ночью -5-10°, на востоке 0,-5°, днем -4,+1°, на востоке -2,+3°.

В Якутске

Температура ночью -4-6°, днем 0,+2°. Без существенных осадков, ветер западный 3-8 м/с

Фото: ЯСИА
Источник: ЯУГМС

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