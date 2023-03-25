Погода в Якутии: Снежные метели еще не улетели

ЯУГМС предупреждает о неблагоприятном явлении погоды

Сегодня, 25 марта, в Ленском, Мирнинском, Оленекском, Жиганском, Верхоянском, Эвено-Бытантайском районах ожидается усиление ветра в порывах до 15-18 м/с, поземки, в Булунском, Анабарском районах до 15-20/с, метель.

Погода в Якутске 25 марта

Утром, днём небольшой снег, ветер западный 4-9 м/с.

Температура воздуха:

ночью -16-18°С

днём -1-3°С

Погода в Якутия на 25 марта

На северо-западе, северо-востоке и местами в центральных районах республики пройдёт небольшой снег, на севере местами умеренный.

На большей части местами порывистый ветер до 9-14 м/с, в нижнеленских, Верхоянском, Ленском, Мирнинском районах до 15-17 м/с, в Арктических районах до 15-20 м/с, поземки.

Температура воздуха ночью -13-18°С, при прояснении -18-23°С, в Колымо-Индигирских районах -35-40°С, на западе -8-13°С. Температура воздуха днём -1-6°С, на западе -2+3°С, на северо-востоке -5-10°С, в Арктических районах -11-16°С, местами -15-20°С.