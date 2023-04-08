Погода в Якутии: Снег, снег и ещё раз снег!

На большей части снег, порывистый ветер в центре восточный, на западе западный до 15-17 м/с, по нижней Лене южный порывы до 20 м/с, поземки, метели. Температура ночью -11,-16°, на западе -19-24°, на северо-востоке -28-33°, днем -3+2°, на западе -7,-12°, на северо-западе и северо-востоке -9,-14°. На побережье Арктики небольшой снег, Анабарском и Булунском районах порывы восточного ветра ночью до 20 м/с. т-ра ночью -20-25°, на востоке -25-30°, днём -10-15°, при прояснении -16-21°.

В Якутске ночью небольшой снег, днем умеренный мокрый снег, ветер южный 5-10 м/с, порывы 15-18 м/с. Температура ночью -10-12°, днем 0,-2°