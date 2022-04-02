Погода в Якутии: снег и поземки

Погода в Якутске на 2 апреля — температура 0,+2°, снег, ветер юго-восточный 3-8 м/с

2 апреля прогноз погоды по Республике Саха (Якутия) — в западных, южных, центральных районах небольшой, местами умеренный снег, местами поземки при порывах до 9-14 м/с. В Ленском, Олекминском, Алданском, Анабарском, Булунском районах местами порывы до 15-17 м/с, местами поземки. Температура воздуха ночью -7-12°, при прояснении -13-18°, на северо-востоке -23-28°, в Оймяконье и на севере до -33-38°.

Температура воздуха днем -2,+3°, в Алданском районе +1+6°, на западе 0,-5°, на северо-востоке -9-14°, в Арктических районах -18-23°, сообщает ykuthydromet.ru

Неблагоприятные погодные явления ожидаются 2 апреля в Ленском, Олекминском, Алданском, Кобяйском районах — усиление ветра в порывах до 15-17 м/с, местами поземок, на юге с мокрым снегом.