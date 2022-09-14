Погода в Якутии: сильный ветер и дождь

В Намском, Мегино-Кангаласском, Хангаласском, Горном, Чурапчинском, Таттинском, Усть-Алданском, Амгинском районах, г. Якутске и его окрестностях, в Алданском, Нерюнгринском, Мирнинском, Ленском, Олекминском, Сунтарском, Нюрбинском, Вилюйском, Верхневилюйском, Кобяйском, Жиганском районах ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с, в Верхоянском – 15-17 м/с. Температура воздуха +9 +14°, при осадках и севере +1 +6°.

На западе, юго-западе, в центральных районах небольшие и умеренные, в заречных и Томпонском районах ожидаются дожди, местами сильные.

В столице сегодня дождь, ветер северо-западный 5-10 м/с, порывы 15-20 м/с, температура воздуха +8 +10°.