Погода в Якутии: дожди с грозами, но не в столице

В Амге сегодня ливень. Видео из Whatsapp

Якутгидрометцент предупреждает о неблагоприятном погодном явлении:

Сегодня, 28 июня, в Томпонском районе ожидаются дожди, местами сильные.

29 июня в Мирнинском, Момском, Оймяконском районах ожидаются дожди, местами сильные.

Прогноз погоды в Якутии

29 июня

Кратковременные дожди, местами с грозами, в большинстве районов республики, в Мирнинском, Момском, Оймяконском, районах местами сильные. Ветер умеренный, на Арктическом побережье в порывах до 15-20 м/с. Т-ра ночью +10+15°, на севере +3+8°, на побережье -1,+4°. Днем +24+29°, на западе +20+25°, на северо-востоке +17+22°, на Колыме, в Арктических районах +8+13°.

30 июня — 1 июля

На юге, юго-востоке, 1 июля на северо-западе местами кратковременный дожди, грозы, в центральных районах 30 июня местами небольшой дождь, 1 июля преимущественно без осадков. На севере, северо-востоке небольшие, местами умеренные дожди. Ветер умеренный, при грозах, в Арктических районах местами порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +11+16°, на юге +15+20°, на севере +3+8°, на побережье -1,+4°. Днем +23+28°, на юге +30+35°, на севере +13+18°, на побережье +1+6°.

Погода в Якутске 29 июня

НОЧЬ+11+13° ДЕНЬ+25+27°. Преимущественно без осадков.