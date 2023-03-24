Погода в Якутии постепенно улучшается 

На северо-западе, северо-востоке, в центре небольшой снег, днем на северо-западе и по нижней Лене местами умеренный снег, ветер порывистый до 9-14 м/с, в Анабарском, Булунском районах метели при порывах до 15-20 м/с, температура воздуха ночью -23-28°, на западе -12-17 °, на северо-востоке -32-37°, в Оймяконье -40-45°, днем -7-12°, на юге -1-6°, на западе -2,+3°, на северо-востоке -12-17 °, в Оймяконье -17-22°.

В Якутске небольшой снег, ветер западный 3-8 м/с. Температура ночью -23-25°, днем -7-9°.