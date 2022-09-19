19.09.2022
22:38
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Погода
Погода в Якутии: порывы ветра, мокрый снег
Неблагоприятное погодное явление:
В ближайшие сутки, 20 сентября, в Усть-Майском, Алданском, Нерюнгринском, Томпонском, Верхоянском местами ожидается усиление ветра до 15-17 м/с.
Погода в Якутске 20 сентября
Ночью заморозки минус 3-5 градусов, днем плюс 6-8 градусов. Без осадков, северо-западный 4-9 м/с
Погода по всей Якутии на 20 сентября
На северо-западе, западе, юго-западе, северо-востоке, юго-востоке небольшой, местами умеренный дождь, мокрый снег. Ветер в южных и северо-восточных районах порывистый до 15-17 м/с, местами в Арктических районах до 17-22 м/с. Температура воздуха ночью -4,+1°, на юго-западе +1+6°, при прояснении на северо-востоке -6-11°, днем +4+9°, на северо-востоке +7+12°, на северо-западе 0,+5°.
Фото: Sakhalife
Источник: ЯУГМС
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