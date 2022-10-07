Погода в Якутии: плюсовой температуры уже не будет

Якутский гидрометцентр предупреждает о неблагоприятной погодном явлении:

В ближайшие сутки, 8 октября, на севере Жиганского, в Эвено-Бытантайском, Верхоянском, Усть-Янском, Аллаиховском, Нижнеколымском районах ожидается усиление северо-западного ветра до 17-22 м/с, в Анабарском, Булунском районах до 19-24 м/с, метели.

Прогноз погода на 8 октября

По всей Якутии

На юге, востоке, западе небольшой, на севере умеренный снег, на остальной территории преимущественно без осадков. Ветер умеренный, на северо-востоке, по нижней Лене порывистый до 17-22 м/с, на побережье до 19-24 м/с, метели, температура ночью -2,-7 гр, при прояснении -9,-14 гр, на северо-востоке -18,-23 гр, днем 0,-5 гр, на юго-западе 0,+5 гр, на севере -4,-9 гр.

В Якутске

Температура ночью -6-8°, днем -1+1°. Преимущественно без осадков, ветер западный 3-8 м/с.