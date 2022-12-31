Погода в Якутии на Новый год

Дорогие наши читатели! От всей души поздравляем Вас с наступающим Новым годом! Пусть дождь, снег и град обходят Вас стороной! Пусть жизнь переполнится солнечными днями, в сердце всегда живет весна и на пути никогда не встречаются злые ветра. Пусть над головой будет чистое мирное небо, а грозовые тучи обходят стороной. Искренне желаем самой прекрасной и волшебной погоды в доме! Пусть ясным и солнечным всегда будет настроение, пусть теплыми остаются чувства и воспоминания! Получайте только положительные эмоции от любой погоды. Какой бы сырой ни была осень, а зима-суровой, помните: всегда приходит весна и долгожданное лето.

На северо-востоке погода преимущественно без осадков, на остальной территории небольшой, на западе местами умеренный снег. На западе порывы ветра 9-14 м/с, днём до 15-20 м/с, метель. Температура воздуха ночью -34-39°, на западе, юге -30-35°, на северо-западе -20-25°, на северо-востоке -43-48°, днём -32-37°, на северо-востоке -38-43°, на западе и юге -21-26°, на северо-западе 15-20°. На побережье Арктики небольшой снег, в Анабарском и Булунском метель при порывах ветра 9-14 м/с, местами 20-23 м/с, температура воздуха ночью на востоке -37-42°, на западе -20-25°, днём -33-38°, на западе -14-19°.

В Якутске небольшой снег, ветер западный 1-5 м/с. Температура ночью -36-38°, днем -34-36°.