31.12.2022
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Погода
Погода в Якутии на Новый год
На северо-востоке погода преимущественно без осадков, на остальной территории небольшой, на западе местами умеренный снег. На западе порывы ветра 9-14 м/с, днём до 15-20 м/с, метель. Температура воздуха ночью -34-39°, на западе, юге -30-35°, на северо-западе -20-25°, на северо-востоке -43-48°, днём -32-37°, на северо-востоке -38-43°, на западе и юге -21-26°, на северо-западе 15-20°. На побережье Арктики небольшой снег, в Анабарском и Булунском метель при порывах ветра 9-14 м/с, местами 20-23 м/с, температура воздуха ночью на востоке -37-42°, на западе -20-25°, днём -33-38°, на западе -14-19°.
В Якутске небольшой снег, ветер западный 1-5 м/с. Температура ночью -36-38°, днем -34-36°.
Фото: Надежды Коротовой, сетевое издание SAKHALIFE.RU
Источник: Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
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