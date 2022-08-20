Погода в Якутии: моросят дожди, пора по грибы

Якутский гидрометцентр предупреждает: в ближайшие сутки, 20 августа, в Томпонском, Верхоянском, Эвено-Бытантайском районах дожди, местами сильные (количеством 11 мм и более), в Алданском, Нерюнгринском, Оймяконском, Момском районах местами ожидаются грозы, при грозах порывистый ветер до 15-18 м/с.

Прогноз погоды по всей Якутии

На 20/VIII 2022 г.:

На западе, юго-западе, северо-востоке, местами в центральных районах небольшие, местами умеренные дожди, грозы, в Томпонском, Верхоянском, Эвено-Бытантайском районах дожди, местами сильные. Ветер на Арктическом побережье и при грозах порывистый до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +4+9°, при дожде и на северо-востоке +9+14°, на северо-западе и на Арктическом побережье -3,+2°, днем +15+20°, на северо-востоке +20+25°, на северо-западе +8+13°, местами и на Арктическом побережье +3+8°.

На 21-22/ VIII 2022 г.

Небольшие, местами умеренные дожди на северо-востоке, севере, северо-западе, на остальной территории местами небольшие кратковременные дожди, ветер порывистый местами до 9-14 м/с, на побережье до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +1+6°, при дожде +7+12°, при прояснении на севере до 0,-2°, температура воздуха днем 21.08 +15+20°, 22.08 +13+18°, на востоке +18+23°, на севере +5+10°.

Погода в Якутске на 20/VIII 2022 г.

Температура воздуха днем +16+18°. Ночью и утром небольшой кратковременный дождь, ветер юго-западный 4-9 м/с.