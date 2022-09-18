18.09.2022
07:02
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Погода

Погода в Якутии: мокрый снег и дождь


В Алданском, Нерюнгринском, днем Усть-Майском районах ожидается мокрый снег количеством 11 мм и более. Днем в Алданском, Нерюнгринском районах прогнозируют усиление северо-западного ветра до 17-22 м/с. В Якутске ожидается небольшой дождь, ветер северо-западный 3-8 м/с, днем порывы до 8-13 м/с.

Прогноз погоды в Якутске на 18 сентября

Температура воздуха днем +5 +7°. Небольшой дождь, ветер северо-западный 3-8 м/с, днем порывы 8-13 м/с.

По всей Якутии на 18 сентября

В большинстве районов небольшой, местами умеренный дождь, мокрый снег, в Алданском, Нерюнгринском, днем в Усть-Майском районах местами сильные, ветер умеренный, на северо-западе, нижней Лене, северо-востоке порывистый до 9-14 м/с, на побережье до 15-18 м/с, днем в Алданском, Нерюнгринском районах до 17-22 м/с. Температура ночью -2,+3 гр, при прояснении -2,-7 гр, на северо-западе, северо-востоке -7,-12 гр, днем +3,+8 гр, юго-западе, Колыме +8,+13 гр, при осадках, севере -2,+3 гр.

Фото: Sakhalife
Источник: ЯУГМС

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