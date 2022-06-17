Погода в Якутии: когда закончатся дожди?

Якутгидрометцентр предупреждает о неблагоприятном явлении: в ближайшие сутки, 18 июня, в Алданском, Нерюнгринском, Амгинском, Чурапчинском, Таттинском, Усть-Алданском, Усть-Майском, Томпонском, Хангаласском, днем в Оленекском, на севере Мирнинского районов ожидаются грозы, при грозах порывистый ветер до 15-20 м/с.

Прогноз погода по Якутии на 18/VI 2022 г.

На юге, местами в центральных районах, на юго-востоке, востоке, северо-востоке, днем на северо-западе кратковременные дожди, местами грозы, при грозах порывы ветра до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +8+13°, на западе +13+18°, на северо-востоке 0,+5°, днем +23+28°, при дождях +18+23°, на западе до +31°, на северо-востоке +8+13°. На побережье Арктики небольшой, местами умеренный дождь, порывистый ветер до 17-22 м/с, температура воздуха ночью 0,-5°, на западе +9+14°, днем +8+13°, на западе +17+22°.

На 19-20/VI 2022 г.

19 июня кратковременные дожди, местами с грозами на севере Якутии, местами порывы ветра до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +8+13°, на западе +10+15°, на востоке +3+8°, в Арктических районах -4,+1°, днем +25+30°, на Колыме +20+25°, на северо-западе +11+16°, в Арктических районах +4+9°.

20 июня кратковременные дожди, местами с грозами и порывистым ветром до 15-20 м/с, на западе, северо-востоке, в Нижнеленских районах, на побережье Арктики до 17-22 м/с. В Арктических районах ночью местами мокрый снег. Температура воздуха ночью +8+13°, на западе +10+15°, на северо-западе, северо-востоке +1+6°, в Арктических районах -1,+4°. Температура днем +25+30°, на западе +17+22°, на северо-западе, северо-востоке +7+12°, в Арктических районах +4+9°, местами -1,+4°.

Погода в Якутске 18 июня:

Утром небольшой кратковременный дождь, ветер северо-западный 2-7 м/с . Температура ночью+11+13°, днем +23+25°.

По информации тгк ЯКУТСК @YakutskRF дожди в Якутске на выходные вроде закончились — потепление, ясно и переменная облачность.

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