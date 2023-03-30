Погода в Якутии испортилась

В большинстве районов небольшой снег, местами умеренный, в Мирнинском, Томпонском районах местами сильный, на юго-западе в виде мокрого снега, дождя. Ветер в порывах до 9-14 м/с, на западе днем до 15-18 м/с, местами поземок. Температура воздуха ночью -12-17°, при прояснении -20-25°, на северо-западе и северо-востоке -32-37°, юго-западе -1-6°. Температура воздуха днем 0,-5°, юге, юго-западе +3+8°, северо-востоке, северо-западе -9-14°, арктических районах -18-23°.

В Якутске ночью и к концу дня небольшой снег, ветер ночью северо-западный 2-5 м/с, днем восточный 5-10 м/с. Температура ночью -15-17°, днем -2-4°.