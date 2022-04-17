Погода в Якутии: где минус, а где плюс

Сегодня, 17 апреля, в Оймяконе и Верхоянске -21°, в Депутатском -22°, в Батагай-Алыта -23°. Холоднее всех в Тикси -28°. Самое теплое утро в Хабардино (Мирнинский район) -1°, в Витиме -2°, в Оленьке -3°, в Алдане -5°, в Ленске -10°, сообщает ЯУГМС.

На юго-западе, западе мокрый снег, дождь, в Оленекском, на севере Мирнинского районов снег, днем местами сильный, юге, востоке небольшой снег. На западе, юго-западе порывистый до 9-14 м/с, днем на севере Жиганского, Оленекского до 15-20 м/с, в Анабарском, Булунском районах до 15-18 м/с. Температура ночью -8,-13°, на юго-западе, западе 0,-5°, на востоке -16,-21°, на северо-востоке -25,-30°. Температура днем 0,+5°, на западе +3,+8, на юго-западе +9,+14°, северо-востоке -4,-9°, арктических районах -14-19°, местами -17-22°.

В Якутске утром -7°, без осадков, ветер юго-западный 2-7 м/с, днем +3,+7°