Погода в Якутии: дожди слабеют?

Погода в Якутске

Якутгидрометцентр прогнозирует, что завтра, 17 июня, в Якутске ночью слабый дождь, днем преимущественно без осадков, ветер северо-западный 4-9 м/с. Температура ночью +10+12, днем +22+24 градуса.

Прогноз погоды по Якутии на 17 июня

В центральных, южных, юго-восточных, северо-восточных районах местами кратковременные дожди, грозы, при грозах порывы ветра до 15 м/с, на севере и побережье до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +8+13°, при прояснениях +3+8°, в Арктических районах 0,-5°, днем +20+25°, при дожде +15+20°, на юго-западе +25+30°, на побережье +2+7°.

18-19 июня

18 июня в большинстве районов без осадков. Небольшие, умеренные дожди на северо-западе Якутии. 19 июня дожди на севере, северо-востоке, ветер в порывах до 15-20 м/с, в Арктических районах до 17-22 м/с. Кратковременные дожди с грозами на западе, юго-западе, ветер при грозах порывистый до 15-18 м/с. Температура ночью +8+13°, на западе, северо-западе +11+16°, на севере +3+8°, в Арктических районах местами 0,-5°. Температура днем +23+28°, на западе +26+31°, на Колыме +14+19°, 19 июня +26+31°, на севере +15+20°, в Арктических районах +7+12°