24.09.2022
18:05
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Погода
Погода: в Якутии дожди с мокрым снегом
Как сообщает ЯУГМС, в ближайшие сутки, 25 сентября, в Алданском, Нерюнгринском районах ожидается дождь, мокрый снег, местами количеством 11 мм и более.
ПРОГНОЗ ПОГОДА ПО ТЕРРИТОРИИ РС(Я) на 25/IX 2022 г.
На западе, юге, юго-западе, нижней Лене, в центре небольшой, местами умеренный дождь, мокрый снег, на юге местами сильный, на северо-западе местами небольшой снег. Ветер умеренный, на Арктическом побережье порывы до 15-17 м/с. Температура воздуха ночью -2,+3°, при прояснении -3-8°, на северо-западе, местами на северо-востоке -13-18°, днем +3+8°, на востоке, юго-востоке +8+13°, на северо-западе -2,+3°.
Погода в Якутске на 25/IX 2022 г.
Температура ночью 0,+2°, днем +7+9°. Ночью небольшой, днем умеренный дождь, ветер юго-восточный 3-8 м/с
Фото: Sakhalife
Источник: ЯУГМС
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