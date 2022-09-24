Погода: в Якутии дожди с мокрым снегом

Как сообщает ЯУГМС, в ближайшие сутки, 25 сентября, в Алданском, Нерюнгринском районах ожидается дождь, мокрый снег, местами количеством 11 мм и более.

ПРОГНОЗ ПОГОДА ПО ТЕРРИТОРИИ РС(Я) на 25/IX 2022 г.

На западе, юге, юго-западе, нижней Лене, в центре небольшой, местами умеренный дождь, мокрый снег, на юге местами сильный, на северо-западе местами небольшой снег. Ветер умеренный, на Арктическом побережье порывы до 15-17 м/с. Температура воздуха ночью -2,+3°, при прояснении -3-8°, на северо-западе, местами на северо-востоке -13-18°, днем +3+8°, на востоке, юго-востоке +8+13°, на северо-западе -2,+3°.

Погода в Якутске на 25/IX 2022 г.

Температура ночью 0,+2°, днем +7+9°. Ночью небольшой, днем умеренный дождь, ветер юго-восточный 3-8 м/с