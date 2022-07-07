Погода в Якутии: дожди и грозы с порывами сильного ветра

Как в прогнозе погоды на завтра, 8 июля, Якутгидрометцентр предупреждает, что в ряде районов Якутии продолжатся дожди, местами сильные, а также грозы с порывами ветра до 22 метров в секунду — в Олёкминском, Кобяйском, Эвено-Бытантайском, Верхоянском, Усть-Янском, Томпонском районах. Грозы с порывами ветра до 17-22 метров в секунду прогнозируют в Мирнинском, Ленском, Усть-Алданском, Таттинском, Чурапчинском, Амгинском, Усть-Майском, Томпонском, Оймяконском, Момском, Верхнеколымском районах.

О порывистом ветре также предупредили жителей Кобяйского, Жиганского, Эвено-Бытантайского, Верхоянского, днём Усть-Алданского, Чурапчинского, Таттинского, Амгинского, Томпонского, Горного, Намского, Хангаласского районов и Якутска.

В столице республики 8 июля ожидается дождь. Температура воздуха составит днём +19, +21 градус.