Погода в Якутии: дожди и грозы

ЯУГМС предупреждает, что в ближайшие сутки, 12 августа, в Алданском, Нерюнгринском, Томпонском, Оймяконском, Кобяйском, Ленском районах местами грозы с порывистым ветром 15-18 м/с

Прогноз погоды на территории Якутии

На 12/VIII 2022 г.

На северо-западе небольшой, местами умеренный дождь, на юге, востоке, днем в центральных районах, на западе местами кратковременные дожди, грозы. Ветер умеренный, на севере, северо-западе порывистый 9-14 м/с, при грозе 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +9+14°, при прояснении +4+9°, на севере +1+6°. Днем +21+26°, при дождях +15+20°, на северо-западе, севере +8+13°, на побережье +1+6°.

На 13-14/ VIII 2022 г.

В центральных районах, на юге, северо-востоке местами небольшие кратковременные дожди, на западе, северо-западе небольшие, местами умеренные дожди, ветер порывистый до 9-14 м/с, на побережье Арктики до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +10+15°, на северо-западе, северо-востоке +4+9°, днем +22+27°, на юго-востоке, юго-западе +17+22°, на северо-западе и севере +10+15°.

Прогноз погоды в Якутске 12 августа

Температура днём 23-24 градуса тепла, к вечеру небольшой дождь, ветер юго-восточный 2-7 м/с.