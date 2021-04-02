Погода в выходные в Якутии обещает быть контрастной

SakhaLife.ru. По сведениям Якутского УГМС 3-4 апреля на юго-западе, юге, местами на северо-востоке Якутии пройдет небольшой снег. Температура воздуха ночью -21-26°, при снеге -12-17°, в Заречье, по Вилюю, на севере -29-34°, на северо-западе до -39°, днем -8-13°, на западе -3-8°, на севере -18-23°, на юге, юго-западе -3+2°.

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